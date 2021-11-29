"Тысяча за вакцинацию" под Николая: комиссий за карты не будет

Виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Источник: Министерство цифровой трансформации в комментарии УП

Дословно: "Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты.

Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности – УП).

На первом этапе программы будет работать следующий алгоритм: предоставления наличных денег не предусмотрено. Следует учесть, что эта программа призвана оказать целевую поддержку тех сфер, которые столкнулись с существенным сокращением притока клиентов из-за карантинных ограничений или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии.

Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет".

Детали: В Минцифре уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, так как они будут проходить через банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей.

Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

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