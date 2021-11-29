"Тысяча за вакцинацию" под Николая: комиссий за карты не будет
Виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.
Источник: Министерство цифровой трансформации в комментарии УП
Дословно: "Граждане в мобильном приложении "Дія" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты.
Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности – УП).
На первом этапе программы будет работать следующий алгоритм: предоставления наличных денег не предусмотрено. Следует учесть, что эта программа призвана оказать целевую поддержку тех сфер, которые столкнулись с существенным сокращением притока клиентов из-за карантинных ограничений или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии.
Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет".
Детали: В Минцифре уверяют, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными, так как они будут проходить через банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей.
Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.
Предыстория:
- Кампания по вакцинации против коронавируса SARS CoV 2, вызывающего болезнь Covid-19, стартовала в Украине 24 февраля 2021 года.
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
- 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
- 18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2021 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.