Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как ее будут начислять

По 1 тысяче гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце этого и в течение следующего года, налоги с этих денег платить не придется.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 17 ноября

Прямая речь: "Средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом. Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе.

Программа заработает с 19 декабря этого года, и будет действовать в этом году и до конца следующего года. 3 миллиарда гривен направляем на программу в этом году и еще 3 миллиарда – в начале следующего года с дальнейшим расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета.

Никаких налогов на тысячу начисляться не будет. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидий людьми".

Детали: Шмыгаль отметил, что решение выплатить по 1 тысяче гривен всем полностью вакцинированным гражданам инициировал президент, чтобы поощрить за вакцинацию, поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии, стимулировать спортивное и культурное развитие украинцев.

"Наша главная цель – вакцинировать более 70% взрослых украинцев, сейчас этот показатель чуть более 40%. Недельный уровень вакцинации сохраняется на уровне более 1,5 миллиона прививок", – отметил премьер.

Предыстория:

Кампания по вакцинации против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19, стартовала в Украине 24 февраля 2021 года.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

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Не только "тысяча Зеленского": как в Европе и мире платят гражданам за вакцинацию