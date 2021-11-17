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Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как ее будут начислять

Среда, 17 ноября 2021, 12:21
Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как ее будут начислять
Денис Шмыгаль, фото КМУ

По 1 тысяче гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце этого и в течение следующего года, налоги с этих денег платить не придется.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 17 ноября

Прямая речь: "Средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом. Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе.

Программа заработает с 19 декабря этого года, и будет действовать в этом году и до конца следующего года. 3 миллиарда гривен направляем на программу в этом году и еще 3 миллиарда – в начале следующего года с дальнейшим расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета.

Никаких налогов на тысячу начисляться не будет. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидий людьми".

Детали: Шмыгаль отметил, что решение выплатить по 1 тысяче гривен всем полностью вакцинированным гражданам инициировал президент, чтобы поощрить за вакцинацию, поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии, стимулировать спортивное и культурное развитие украинцев.

"Наша главная цель – вакцинировать более 70% взрослых украинцев, сейчас этот показатель чуть более 40%. Недельный уровень вакцинации сохраняется на уровне более 1,5 миллиона прививок", – отметил премьер.

Предыстория:

  • Кампания по вакцинации против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19, стартовала в Украине 24 февраля 2021 года.
  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а как сертификат, цифровой ваучер или депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Знать больше: "Вовина тысяча": как украинцы отреагировали на выплаты вакцинированным против Covid-19 – мемы

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияденьгиШмыгальЗеленскийДія
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