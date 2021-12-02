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Лавров заявил о готовности РФ к открытию канала диалога со США по Украине

Четверг, 2 декабря 2021, 14:13
Сергей Лавров. фото МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине.

Источник: Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы".

Детали: Лавров отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений, сделанных им на пленарном заседании ОБСЕ, в которых госсекретарь США назвал пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация.

Прямая речь: "С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине".

Напомним: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ продолжает провоцировать Украину не только военным образом, но и в дипломатической сфере.

Лавров спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Темы: нормандский форматРосcияСША
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