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Кличко хочет раздать медикам премии в декабре

Четверг, 2 декабря 2021, 15:20
Виталий Кличко. фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам.

Источник: Кличко во время открытия заседания Киевсовета, цитирует официальный портал столичных властей

Детали: Планируется, что в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен, младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

Глава столицы, в частности, похвалил медиков за темпы вакцинации. По словам Кличко, в столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок.

Поэтому, мол, город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения и на следующем заседании, на следующей неделе, депутаты одобрят его. Чтобы медики получили премии в декабре.

Украинская правда
Темы: Кива
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