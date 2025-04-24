Зеленский: Предварительно, РФ ударила по Киеву северокорейской ракетой
По предварительной информации, которой владеет президент Владимир Зеленский, российский удар по столице 24 апреля, унесший жизни по меньшей мере 12 человек, был осуществлен баллистической ракетой производства Северной Кореи.
Источник: Зеленский в фейсбуке
Прямая речь: "По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Наши спецслужбы проверяют все детали. Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе – только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие – ракеты, артиллерию. А Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным".
Детали: Президент рассказал, что сейчас в Киеве еще продолжается разбор завалов после российского ракетного удара.
Он также сообщил, что только за четверг российская армия применила против украинцев более 200 средств поражения – ракет и ударных дронов. По состоянию сейчас более 100 человек ранены, 12 человек убиты.
Прямая речь: "Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это означает, что Путин не боится. Нужно полное и безусловное прекращение ударов, и Россия должна пойти на это. Нужно справедливо завершить эту войну. И чтобы реально гарантировать безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита".
Предыстория: Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. В частности, известно о 12 погибших в результате российского удара по Киеву.