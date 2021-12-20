СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили – не было запросов

Служба безопасности Украины говорит, что не получала от уполномоченных органов дополнительных запросов на проверку наличия иностранного гражданства у экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили: первоочередную проверку же осуществляет Миграционная служба.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды"

Детали: УП спросила, владеет ли СБУ информацией о возможном наличии российского гражданства у уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, проверяется ли соответствующая информация Центра журналистских расследований, обнародованная 12 декабря, и будет ли опрашивать СБУ в связи с вышеизложенными фактами гражданина Гогилашвили.

Также мы задали вопрос, каковы результаты проверки СБУ при вступлении Гогилашвили на должность заместителя министра внутренних дел.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, подчеркнула, что выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Доступ к государственной тайне, мол, Гогилашвили получил после соответствующей проверки.

Дословно СБУ: "… в ходе проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения и должностей с повышенным коррупционным риском в соответствии со ст. 57 Закона Украины "О предотвращении коррупции" СБУ прорабатывает пакет документов, которые Служба получает от Национального агентства по государственной службы Украины.

По компетенции подразделениями СБ Украины прорабатывается наличие у кандидатов на такие должности допуска к гостайне и отношение к персонально-качественного учета военнообязанных СБ Украины.

Вопрос гражданства, согласно действующему законодательству, входит в компетенцию Государственной миграционной службы Украины. Запросов на дополнительную проверку гражданства упомянутого Вами лица от уполномоченных органов в СБУ не поступало".

Что касается предоставления допуска к государственной тайне, он был предоставлен по соответствующему запросу МВД после проработки компетентными подразделениями Службы безопасности Украины".

Что предшествовало: По данным Центра журналистских расследований, Гогилашвили вероятно имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский налоговый номер. В "Слуге Народа" заявили, что не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный Гогилашвили может иметь российское гражданство. В интервью изданию "Бабель" Гогилашвили возразил, что у него есть роосийский паспорт.

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