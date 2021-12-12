Замминистра МВД Гогилашвили имеет российский паспорт – расследование

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, вероятно, имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский налоговый номер.

Источник: Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России

Детали: Журналисты отмечают, что Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Также украинский топ-чиновник имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705, что подтверждается информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

Дословно: "По некоторым данным, Гогиашвили находится в Украине с 2010 года, следовательно, российский загранпаспорт он получал уже в украинских период своей биографии".

Скрин с сайта Федеральной налоговой службы РФ

Справка: Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при запросе предоставляет данные только действующих паспортов граждан России и их налоговых номеров. Выход из гражданства РФ или лишение его производится на основании соответствующего Указа президента России.

Согласно официальной биографии Александра Гогиашвили на сайте МВД, он родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, длительное время работал в РФ. В частности, являлся помощником Николая Валуева, депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия".

Предыстория:

Замминистра МВД Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, нецензурно выражался, возмущался, что его не узнали в лицо и угрожал.

Министр внутренних дел Денис Монастырский после обнародования скандального видео с Гогилашвили пообещал "дисциплинарное производство" для установления обстоятельств инцидента. Такое заявление он сделал в субботу, об увольнении тогда речь не шла. Сам Гогилашвили тогда же извинился за "чрезмерную эмоциональность".

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.