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"Был зам - нет зама": Арахамия прокомментировал возможный паспорт РФ у Гогилашвили

Вторник, 14 декабря 2021, 10:51
Был зам - нет зама: Арахамия прокомментировал возможный паспорт РФ у Гогилашвили
Давид Арахамия. фото с сайта ВР

В "Слуге Народа" не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство.

Источник: глава фракции СН Давид Арахамия 13 декабря на брифинге после съезда "слуг", цитирует "Громадське"

Детали: На вопрос журналиста, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, который может иметь паспорт РФ, Арахамия ответил: "Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну, был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся".

Арахамия также отметил, что по отношению к любым чиновникам категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку.

Прямая речь: "Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация урегулируется".

Что предшествовало: 13 декабря заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

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Предыстория:

  • Замминистра МВД Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, нецензурно выражался, возмущался, что его не узнали в лицо и угрожал.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский после обнародования скандального видео с Гогилашвили пообещал "дисциплинарное производство" для установления обстоятельств инцидента. Такое заявление он сделал в субботу, об увольнении тогда речь не шла. Сам Гогилашвили тогда же извинился за "чрезмерную эмоциональность".
  • Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.
  • По данным Центра журналистских расследований, Гогилашвили, вероятно, имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский налоговый номер.

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Темы: гражданствоСлуга народа
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