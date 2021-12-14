"Был зам - нет зама": Арахамия прокомментировал возможный паспорт РФ у Гогилашвили

В "Слуге Народа" не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство.

Источник: глава фракции СН Давид Арахамия 13 декабря на брифинге после съезда "слуг", цитирует "Громадське"

Детали: На вопрос журналиста, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, который может иметь паспорт РФ, Арахамия ответил: "Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну, был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся".

Арахамия также отметил, что по отношению к любым чиновникам категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку.

Прямая речь: "Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация урегулируется".

Что предшествовало: 13 декабря заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

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