Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Две электронные петиции об отмене принудительной вакцинации населения против коронавируса, размещенные на сайте президента Украины Владимира Зеленского, набрали необходимое количество в 25 тысяч подписей.

Источник: тексты петиций на сайте президента

Детали: Одна петиция, инициированная Юрием Ахрамейко 27 сентября, собрала 25 444 подписей и уже находится на рассмотрении. В тексте петиции автор просит президента отменить карантинные ограничения, так как они "бессмысленны".

Дословно: "Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе.

Также мы требуем не вести статистику и не упоминать в новостях о коронавирусе. Уже давно и так понятно, что этим нами пытаются манипулировать, данными о больных и умерших, не соответствующими действительности. Очень много случаев, когда просят родственников умершего записать, что от ковида и за это предлагают вознаграждение и помощь в похоронах. Но пропаганда не действует на умных и образованных людей.

Владимир Александрович, искренне надеюсь на Ваше собственное мнение и только Ваше вмешательство решит эту проблему. Сделаем это вместе!

P.S. Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и Вы ее проигнорируете или с ответом в стиле, передам премьер-министру и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все подписавшиеся будем считать, что у Вас нет своего мнения, ві не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром руководит закулисная мафия, а не здравый смысл".

Детали: Вторая петиция, инициированная Дмитрием Зинькевичем 23 сентября, набрала 25121 голос и имеет статус "Ожидает рассмотрения". Автор обращения просит отменить "принудительную" вакцинацию против коронавируса из-за того, что вакцины являются "просроченными".

Дословно: "Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах - поддержите теперь и Вы нас".

Предыстория: