В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят "ковидную тысячу"
Чаще всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на кино, книги и театр.
Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Появились первые статистические данные по использованию "ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий.
Относительно градации. На 1-м месте – ожидаемо кинотеатры. На втором – с небольшим отрывом – книжные магазины. На третьем – театральные продюсерские агентства".
Детали: На 6-м месте, по словам Ткаченко, музыкальные группы, на 10-м – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м – туристические аттракции и шоу.
Министр такие результаты использования "ковидной тысячи" назвал впечатляющими и предположил, что это позволит "культуре и креативным индустриям… пережить тяжелые времена пандемии".
Ткаченко также констатировал, что в списке потраченных "ковидных тысяч" нет музеев и призвал работников музейного дела рекламировать свои заведения, а украинцев – выбирать музеи для своего досуга.
Предыстория:
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
- 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
- В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія" будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.
- Из бюджета на программу было выделено 8 млрд грн.