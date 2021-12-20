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В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят "ковидную тысячу"

Понедельник, 20 декабря 2021, 14:08
Фото lexinform.com.ua

Чаще всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на кино, книги и театр.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Появились первые статистические данные по использованию "ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий.

Относительно градации. На 1-м месте – ожидаемо кинотеатры. На втором – с небольшим отрывом – книжные магазины. На третьем – театральные продюсерские агентства".

Детали: На 6-м месте, по словам Ткаченко, музыкальные группы, на 10-м – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м – туристические аттракции и шоу.

Министр такие результаты использования "ковидной тысячи" назвал впечатляющими и предположил, что это позволит "культуре и креативным индустриям… пережить тяжелые времена пандемии".

Ткаченко также констатировал, что в списке потраченных "ковидных тысяч" нет музеев и призвал работников музейного дела рекламировать свои заведения, а украинцев – выбирать музеи для своего досуга.

Предыстория:

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
  • Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
  • 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
  • В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія" будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.
  • Из бюджета на программу было выделено 8 млрд грн.

Украинская правда
Темы: коронавирусденьгикультураТкаченко
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