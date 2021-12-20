В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят "ковидную тысячу"

Чаще всего украинцы тратят "ковидную тысячу" на кино, книги и театр.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Появились первые статистические данные по использованию "ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий.

Относительно градации. На 1-м месте – ожидаемо кинотеатры. На втором – с небольшим отрывом – книжные магазины. На третьем – театральные продюсерские агентства".

Детали: На 6-м месте, по словам Ткаченко, музыкальные группы, на 10-м – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м – туристические аттракции и шоу.

Министр такие результаты использования "ковидной тысячи" назвал впечатляющими и предположил, что это позволит "культуре и креативным индустриям… пережить тяжелые времена пандемии".

Ткаченко также констатировал, что в списке потраченных "ковидных тысяч" нет музеев и призвал работников музейного дела рекламировать свои заведения, а украинцев – выбирать музеи для своего досуга.

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