Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комиссия, избирающая руководителя САП, проведет новое заседание

Четверг, 23 декабря 2021, 15:07
ФОТО SUD.UA

24 декабря члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберутся на заседание.

Источник: прессслужба ОГП

Дословно: "24 декабря 2021 года состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".

Детали: Заседание состоится в пятницу в 16 часов и будет проводиться в помещении Тренингового центра прокуроров Украины (аудитория №118, корпус №1).

22 декабря комиссия не смогла набрать достаточное количество голосов для избрания главы САП, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Предыстория:

  • Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
  • 22 декабря комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
  • Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
  • Президент Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.
  • Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
  • После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратурасудпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
Послы G7 прокомментировали срыв отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры
Главные новости вторника и ночи: заявление РФ о провокации США, срыв избрания главы САП
Новости 21 декабря: Украина и НАТО, срыв избрания главы САП
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...