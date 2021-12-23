Комиссия, избирающая руководителя САП, проведет новое заседание

24 декабря члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберутся на заседание.

Источник: прессслужба ОГП

Дословно: "24 декабря 2021 года состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".

Детали: Заседание состоится в пятницу в 16 часов и будет проводиться в помещении Тренингового центра прокуроров Украины (аудитория №118, корпус №1).

22 декабря комиссия не смогла набрать достаточное количество голосов для избрания главы САП, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

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