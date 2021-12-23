Комиссия, избирающая руководителя САП, проведет новое заседание
24 декабря члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберутся на заседание.
Источник: прессслужба ОГП
Дословно: "24 декабря 2021 года состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре".
Детали: Заседание состоится в пятницу в 16 часов и будет проводиться в помещении Тренингового центра прокуроров Украины (аудитория №118, корпус №1).
22 декабря комиссия не смогла набрать достаточное количество голосов для избрания главы САП, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.
Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.
Предыстория:
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
- 22 декабря комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
- Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
- Президент Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.
- Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
- После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.