Комісія, котра обирає керівника САП, проведе нове засідання

24 грудня члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зберуться на засідання.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "24 грудня 2021 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".

Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю о 16 год. і проводитиметься у приміщенні Тренінгового центру прокурорів України (аудиторія № 118, корпус № 1).

22 грудня комісія не змогла набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника САП, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

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