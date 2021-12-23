Комісія, котра обирає керівника САП, проведе нове засідання
24 грудня члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зберуться на засідання.
Джерело: пресслужба ОГП
Дослівно: "24 грудня 2021 року відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".
Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю о 16 год. і проводитиметься у приміщенні Тренінгового центру прокурорів України (аудиторія № 118, корпус № 1).
22 грудня комісія не змогла набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника САП, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.
Передісторія:
- Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
- 22 грудня комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
- Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
- Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
- Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.