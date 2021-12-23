Нардеп и "друг Лукашенко" заявил, что на него завели дело о госизмене
Четверг, 23 декабря 2021, 23:29
Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими поездками к Александру Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "Государственная измена".
Источник: Шевченко в Facebook
Прямая речь Шевченко: "Поскольку уже информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло на меня дело по ст.111 УКУ (статья о государственной измене – ред.).
Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли?
Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Тупейший повод не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Это связано с моей дружбой с Беларусью".
Напомним:
- Шевченко рассказал Лукашенко, что того более трети украинцев хотят видеть того своим президентом.
- Уже через месяц фракция "Слуга народа" решила исключить Шевченко из своего состава.
Украинская правда