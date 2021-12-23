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Нардеп и "друг Лукашенко" заявил, что на него завели дело о госизмене

Четверг, 23 декабря 2021, 22:29
Нардеп и друг Лукашенко заявил, что на него завели дело о госизмене
шевченко в гостях у лукашенко

Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими поездками к Александру Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "Государственная измена".

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Поскольку уже информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло на меня дело по ст.111 УКУ (статья о государственной измене – ред.).

Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, не правда ли?

Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Тупейший повод не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Это связано с моей дружбой с Беларусью".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаЛукашенкоБеларусь
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