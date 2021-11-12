Глава Полтавской ОГА не ответил, пил ли с Трухиным в день ДТП
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов не ответил, употреблял ли виски вместе с нардепом-"слугой" Александром Трухиным 23 августа, когда произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек.
Источник: сообщение издания "Полтавщина", которое приводит слова Синегубов с пресс-конференции
Прямая речь Синегубова: "Идет сейчас досудебное расследование. Его проводит либо Национальная полиция, либо Государственное бюро расследований. Не знаю. Была информация в СМИ, что ДБР взяло к себе в производство.
Поэтому я скажу следующим образом. Я пока воздержался бы от комментариев относительно обстоятельств того дня — субботы, по существу, выходного дня, после открытия Государственного флага. Как в прошлом юрист, адвокат, я знаю, как это может быть воспринято, в частности. Поэтому пусть этим занимается досудебное расследование.
Как адвокат, я не думаю, что там будет очень сложно установить, кто был за рулем автомобиля во время ДТП. Я думаю, что следствие предоставит все ответы абсолютно на все вопросы".
Детали: Трухин в тот день возвращался из Полтавы, где участвовал в церемонии открытия Государственного флага.
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Предыстория:
- По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
- В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".
- Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.
- Следствие по делу до сих пор не озвучило, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.