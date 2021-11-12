Глава Полтавской ОГА не ответил, пил ли с Трухиным в день ДТП

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов не ответил, употреблял ли виски вместе с нардепом-"слугой" Александром Трухиным 23 августа, когда произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек.

Источник: сообщение издания "Полтавщина", которое приводит слова Синегубов с пресс-конференции

Прямая речь Синегубова: "Идет сейчас досудебное расследование. Его проводит либо Национальная полиция, либо Государственное бюро расследований. Не знаю. Была информация в СМИ, что ДБР взяло к себе в производство.

Поэтому я скажу следующим образом. Я пока воздержался бы от комментариев относительно обстоятельств того дня — субботы, по существу, выходного дня, после открытия Государственного флага. Как в прошлом юрист, адвокат, я знаю, как это может быть воспринято, в частности. Поэтому пусть этим занимается досудебное расследование.

Как адвокат, я не думаю, что там будет очень сложно установить, кто был за рулем автомобиля во время ДТП. Я думаю, что следствие предоставит все ответы абсолютно на все вопросы".

Детали: Трухин в тот день возвращался из Полтавы, где участвовал в церемонии открытия Государственного флага.

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