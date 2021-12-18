Штамм "Омикрон" обнаружили в Украине
В Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".
Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook
Дословно: "Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like).
Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться в лечении".
Детали: По словам Ляшко, сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.
Министр призвал вакцинироваться, соблюдать противоэпидемические правила и избегать поездок в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует.
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Предыстория:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
- В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.
- G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.