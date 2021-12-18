Штамм "Омикрон" обнаружили в Украине

В Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like).

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться в лечении".

Детали: По словам Ляшко, сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Министр призвал вакцинироваться, соблюдать противоэпидемические правила и избегать поездок в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует.

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