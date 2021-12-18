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Штамм "Омикрон" обнаружили в Украине

Суббота, 18 декабря 2021, 10:20
GETTY IMAGES

В Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like).

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться в лечении".

Детали: По словам Ляшко, сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Министр призвал вакцинироваться, соблюдать противоэпидемические правила и избегать поездок в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Предыстория:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
  • В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.
  • G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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