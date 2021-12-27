Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Угроза нападения РФ: Киев создает штаб территориальной обороны

Понедельник, 27 декабря 2021, 15:18
Бойцы терробороны Киева на стрельбах, фото Эльдара Сарахмана, УП

В столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.

Источник: сообщение на Официальном портале Киева

Детали: Набор резервистов в бригаду теробороны Киева продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности с заместителями главы КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, возьмут под охрану Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны.

Прямая речь Кличко: "Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений".

Справка. Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины. В Украине 25 бригад теробороны, в которых значатся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев. Но сколько людей на самом деле регулярно ездят на военные занятия, проходят сборы и учения, неизвестно.

По словам комбрига одной из бригад столичной теробороны, их задача – не погибнуть в первом бою, а дальше враг будет иметь дело с профессиональными военными.

Знать больше: Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева

Напомним:

Украинская правда
Темы: войнаКиевРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Все новости...
война
Лавров намекнул на военные действия в Европе
Главные новости воскресенья и ночи: требования России к США и НАТО, Азовское море
Оккупанты на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Последние новости
14:42
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
14:30
Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС
14:06
В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен
13:53
SpaceX завлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров
13:40
Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"
13:26
Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%
13:17
В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают
12:56
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
12:52
Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
12:33
картаНовый год в Украине начнется дождем и теплом
Все новости...