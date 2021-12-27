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Угроза нападения РФ: Киев создает штаб территориальной обороны

Понедельник, 27 декабря 2021, 14:18
Угроза нападения РФ: Киев создает штаб территориальной обороны
Бойцы терробороны Киева на стрельбах, фото Эльдара Сарахмана, УП

В столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время.

Источник: сообщение на Официальном портале Киева

Детали: Набор резервистов в бригаду теробороны Киева продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности с заместителями главы КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.

Мэр напомнил, что в Киеве более 500 объектов объектов критической инфраструктуры, защита которых требует особого внимания. Их, в случае чрезвычайной ситуации, возьмут под охрану Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны.

Прямая речь Кличко: "Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений".

Справка. Войска территориальной обороны – это резервный компонент Вооруженных сил Украины. В Украине 25 бригад теробороны, в которых значатся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев. Но сколько людей на самом деле регулярно ездят на военные занятия, проходят сборы и учения, неизвестно.

По словам комбрига одной из бригад столичной теробороны, их задача – не погибнуть в первом бою, а дальше враг будет иметь дело с профессиональными военными.

Знать больше: Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева

Напомним:

Украинская правда
Темы: войнаКиевРосcия
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