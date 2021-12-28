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Депутат "Слуги народа" купил телевизионный канал

Вторник, 28 декабря 2021, 09:11

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Источник: собеседники "Украинской правды" среди работников канала, официальные данные структуры в Едином государственном реестре юридических лиц

Детали: Собеседники УП на телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", его представили коллективу как нового владельца.

Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Ковалев в комментарии "Украинской правде" рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.

Бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние", являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги".

Как сообщал "4 канал", в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала.

Сам Добродомов прочел сообщение от "Украинской правды", но не ответил.

Upd. В конце 2020 года Ковалев задекларировал 540 тысяч гривен на банковском счету, 4 миллиона гривен и 101,45 тысячи долларов наличными. Его единственный постоянный доход – депутатская зарплата.

Стоимость сделки по покупке телеканала пока неизвестна. Однако только сумма уставного капитала купленной фирмы, 4,4 млн. гривен, составляет почти 60% денежных накоплений Ковалева на конец 2020 года.

 

Напомним: 16 ноября Ковалев попал в ДТП на дороге Киев-Одесса.

Украинская правда
Темы: Верховная Радателевидениемедиа
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