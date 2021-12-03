В ОПУ рассказали, почему "тысячу Зеленского" не дадут живыми деньгами

Тысячу гривен, которую президент Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным двумя дозами против ковид, не будут выплачивать живыми деньгами, потому что есть риск выведения их из экономики и роста инфляции.

Источник: советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии телеканалу "Дом"

Прямая речь Устенко: "Вот оппозиция говорит – дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт".

Детали: Советник президента подчеркнул, что, выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они пойдут.

Тысячу будут выплачивать через систему "Дія", а сферы, на которые можно ее потратить, будут ограничены, потому что одна из целей программы – поддержать тех, кто больше всего страдает.

По словам Устенко, всегда серьезно страдает сектор услуг.

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