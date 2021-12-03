За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы

За убийство байкера на Харьковском шоссе в столице обвиняемого Дмитрия Слепченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Судебный процесс длился почти 4 года. Кроме умышленного убийства мужчине также инкриминировали эпизод со стрельбой на парковке. А в другом суде рассматривается еще одно дело в отношении него же - по фактам систематических побегов из специализированной больницы и хранения наркотиков, которые нашли в его палате.

Поскольку обвиняемый находится под стражей, часть назначенного наказания ему засчитана по "закону Савченко" как день за два. Однако 2 года, которые он находился в психбольнице, суд ему не пересчитывал, поскольку такое заведение не относится к местам предварительного заключения.

Своей вины обвиняемый не признал".

Детали: Приговор объявил 2 декабря 2021 года Дарницкий районный суд города Киева.

Мужчина признан виновным в умышленном убийстве и хулиганстве и приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

Что предшествовало: Прокурор в судебных прениях просил 15 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве столичного байкера вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.

Предыстория: