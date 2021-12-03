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За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы

Пятница, 3 декабря 2021, 13:34
коллаж из фото прокуратуры

За убийство байкера на Харьковском шоссе в столице обвиняемого Дмитрия Слепченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Судебный процесс длился почти 4 года. Кроме умышленного убийства мужчине также инкриминировали эпизод со стрельбой на парковке. А в другом суде рассматривается еще одно дело в отношении него же - по фактам систематических побегов из специализированной больницы и хранения наркотиков, которые нашли в его палате.

Поскольку обвиняемый находится под стражей, часть назначенного наказания ему засчитана по "закону Савченко" как день за два. Однако 2 года, которые он находился в психбольнице, суд ему не пересчитывал, поскольку такое заведение не относится к местам предварительного заключения.

Своей вины обвиняемый не признал".

Детали: Приговор объявил 2 декабря 2021 года Дарницкий районный суд города Киева.

Мужчина признан виновным в умышленном убийстве и хулиганстве и приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

Что предшествовало: Прокурор в судебных прениях просил 15 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве столичного байкера вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.

Предыстория:

  • В 2016 году Слепченко, находясь на парковке возле столичного супермаркета, из-за внезапно возникшего конфликта несколько раз стрелял в сторону охранника.
  • 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в столице произошел дорожный конфликт: водитель авто совершил несколько выстрелов в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке. Раненый мужчина от полученных травм скончался. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся.
  • По подозрению в убийстве задержали вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко. Сначала суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое учреждение.
  • В то же время Слепченко в дальнейшем неоднократно оставлял это заведение. Было объявлено подозрение двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам подозреваемого. 4 октября 2019 года Дарницкий районный суд Киева по ходатайству прокурора вернул подозреваемого в СИЗО.

Украинская правда
Темы: убийствоКиев
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