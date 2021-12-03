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Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки – Ляшко

Пятница, 3 декабря 2021, 13:40
Фото vaccination.covid19.gov.ua

В Украине по примеру Евросоюза могут ввести вакцинацию бустерными дозами через 9 месяцев после полной вакцинации.

Источник: ZN.UA со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь Ляшко: "Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию".

Детали: Министр напомнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через 9 месяцев.

Он добавил, что в Украине могут принять такое же решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе.

Предыстория: 

  • Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что 150 тысяч украинцев не пришли вовремя за второй дозой вакцины.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с нынешними темпами вакцинации бустерную (третью) дозу не будут вводить в ближайшее время.

Темы: Ляшко Викторвакцинациякоронавирус
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