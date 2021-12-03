Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки – Ляшко

В Украине по примеру Евросоюза могут ввести вакцинацию бустерными дозами через 9 месяцев после полной вакцинации.

Источник: ZN.UA со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь Ляшко: "Мы и технически готовы, и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию".

Детали: Министр напомнил, что третью прививку в ЕС предлагают делать через 9 месяцев.

Он добавил, что в Украине могут принять такое же решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в Евросоюзе.

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