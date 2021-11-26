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Ляшко рассказал, когда разрешат делать третью дозу вакцины против COVID-19

Пятница, 26 ноября 2021, 21:16
Ляшко рассказал, когда разрешат делать третью дозу вакцины против COVID-19
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с нынешними темпами вакцинации бустерную (третью) дозу не будут вводить в ближайшее время.

Источник: комментарий Ляшко журналистам "Укринформ" на пресс-конференции в Харькове

Прямая речь: "У нас начались все прививки в феврале 2021 года, повторные прививки были в апреле, поэтому сегодня в Украине еще рано говорить о введении и дополнительной целесообразности введения бустерной дозы. Как минимум, мы должны достигнуть 50% провакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу".

Детали: Ляшко сослался на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения подождать с массовой прививкой населения бустерной дозой.

Он добавил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике населения уже рекомендовала Минздраву разрешить массовую вакцинацию бустерной дозой. Однако руководство пока что хочет дать защиту от вакцины как можно большему числу людей, а затем переходить к усилению иммунитета у тех, кто уже вакцинирован двумя дозами.

По данным Минздрава, в настоящее время первую дозу вакцины получили 42% взрослых жителей Украины.

Что было раньше: Утром 26 ноября в Минздраве сообщили, что полностью привили 34% украинцев – 10,6 миллиона человек. В то же время, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что 150 тысяч украинцев не пришли вовремя за второй дозой вакцины.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияЛяшко ВикторМинздрав
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