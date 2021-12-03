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СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд

Пятница, 3 декабря 2021, 14:32
СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд
Семен Семенченко. фото из его Facebook

Служба безопасности Украины направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: В ходе досудебного расследования, которое было завершено в сентябре 2021 года, следователи СБУ установили, что Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.

В НЗФ входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Дословно СБУ: "Также досудебным следствием добыты доказательства организации Семенченко террористического акта в июле 2019 года. А именно - выстрел из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО "Информационное Агентство "112-Украина".

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 человек".

Что предшествовало: В конце сентября следователи Службы безопасности Украины заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко.

Отмечалось, что все фигуранты уголовного производства имеют разные степени причастности к указанным правонарушениям.

Предыстория:

  • В начале 2021 года СБУ заявила о разоблачении не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".
  • По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

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Украинская правда

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Темы: СеменченкоСБУОфис генпрокурора
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