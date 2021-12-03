Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд

Пятница, 3 декабря 2021, 15:32
Семен Семенченко. фото из его Facebook

Служба безопасности Украины направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: В ходе досудебного расследования, которое было завершено в сентябре 2021 года, следователи СБУ установили, что Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.

В НЗФ входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка.

Дословно СБУ: "Также досудебным следствием добыты доказательства организации Семенченко террористического акта в июле 2019 года. А именно - выстрел из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО "Информационное Агентство "112-Украина".

Всего в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 человек".

Что предшествовало: В конце сентября следователи Службы безопасности Украины заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко.

Отмечалось, что все фигуранты уголовного производства имеют разные степени причастности к указанным правонарушениям.

Предыстория:

  • В начале 2021 года СБУ заявила о разоблачении не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".
  • По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Знать больше: Между партизанами и спецслужбами. Как связаны между собой "дело Семенченко", белорусские революционеры и украинская разведка

"Мне обещали, что "беспредела" не будет. Обманули". Семенченко из изолятора СБУ о "деле ППК"

Украинская правда
Темы: СеменченкоСБУОфис генпрокурора
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна

фото, видеоВ Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

В случае нападения РФ на Украину Берлин должен свернуть "Северный поток-2" глава ЕНП

В Украине ужесточают карантин

Все новости...
Семенченко
СБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко
Семенченко намекает, что СБУ могла напасть на его жену: были угрозы
СБУ заподозрила жену Семенченко в краже средств добробата "Донбасс"
Последние новости
21:45
Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений
21:18
Новости экономики: падение Bitcoin, китайский автопроизводитель возвращается в Украину
20:44
Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС умер
20:20
Румыния усилит ограничения после обнаружения первых случаев штамма "Омикрон"
19:53
Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
19:23
картаПочти всю Украину накроет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица
18:50
Папа Римский во второй раз посетил лагерь мигрантов на Лесбосе
18:29
В Ужгороде огромную менору сбросили в реку
18:11
В Брюсселе тысячи людей протестуют из-за усиления коронавирусных ограничений
17:59
В районе ООС вторые сутки сохраняется "тишина"
Все новости...