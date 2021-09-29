СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"
Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по девяти человекам, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко.
Источник: СБУ
Дословно: "Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования".
Детали: Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч.2, ч. 3 ст. 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
- ч. 2 ст. 258 (Террористический акт);
- ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
- ч. 2 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
Что предшествовало: В начале 2021 года СБУ заявила о разоблачении не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".
По данным следствия, организаторами "компании" были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".
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