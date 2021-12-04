Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак
Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак заявляет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.
Источник: Трепак в Facebook
Дословно: "По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором "проходят" В. Медведчук и экс-министр энергетики В. Демчишин".
Детали: По данным Трепака, подготовленный Офисом генпрокурора проект такого подозрения сейчас изучается в Офисе президента – решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества.
Бывший замгенпрокурора предположил, что в случае принятия решения о вручении такого подозрения Порошенко его может подписать один из заместителей генпрокурора во время командировки генпрокурора Ирины Венедиктовой в США.
Предыстория:
- 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявили новая подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
- В тот же день глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу Виктора Медведчука о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля.
- У Порошенко назвали это "попыткой реанимировать фейк о связи Порошенко с Медведчуком" и отвергли обвинения со стороны властей.
- 13 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России в Украину через компании с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.