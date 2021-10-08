СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой куму Путина Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение - о государственной измене и содействие деятельности террористической организации.
Источник: Баканов на совместном брифинге с генпрокурором Ириной Венедиктовой по новому подозрению нардепу Виктору Медведчуку
Прямая речь Баканова: "В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой - сложный вопрос. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно.
Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу".
Детали: Однако Баканов отметил, что сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет.
Upd. У Порошенко отреагировали на слова Баканова, назвав это "попыткой реанимировать фейк о связи Порошенко с Медведчуком", а также они "в очередной раз отвергают обвинения со стороны властей".
Напомним: 8 октября по материалам СБУ Медведчуку объявлено новое подозрение - в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
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Предыстория:
- Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговороввероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
- Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода"Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
- Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
- Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.