СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой куму Путина Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение - о государственной измене и содействие деятельности террористической организации.

Источник: Баканов на совместном брифинге с генпрокурором Ириной Венедиктовой по новому подозрению нардепу Виктору Медведчуку

Прямая речь Баканова: "В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой - сложный вопрос. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно.

Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу".

Детали: Однако Баканов отметил, что сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет.

Upd. У Порошенко отреагировали на слова Баканова, назвав это "попыткой реанимировать фейк о связи Порошенко с Медведчуком", а также они "в очередной раз отвергают обвинения со стороны властей".

Напомним: 8 октября по материалам СБУ Медведчуку объявлено ​​новое подозрение - в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

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