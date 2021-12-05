Пентагон подтвердил готовность США помочь Украине защититься от РФ

США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность защищать свою территории.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана, которого цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Остин в очередной раз заявил об обеспокоенности Вашингтона тем, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Он сказал, что США готовы "оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории".

По его словам, Соединенные Штаты готовы обеспечить Киев тем, что необходимо для защиты.

Остин отметил, что для этого Соединенные Штаты будут искать различные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако не стал сообщать детали

Напомним: