Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон подтвердил готовность США помочь Украине защититься от РФ

Воскресенье, 5 декабря 2021, 07:49
Пентагон подтвердил готовность США помочь Украине защититься от РФ
Ллойд Остин, фото Getty Images

США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность защищать свою территории.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана, которого цитирует Интерфакс-Украина

Детали: Остин в очередной раз заявил об обеспокоенности Вашингтона тем, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Он сказал, что США готовы "оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории".

По его словам, Соединенные Штаты готовы обеспечить Киев тем, что необходимо для защиты.

Остин отметил, что для этого Соединенные Штаты будут искать различные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако не стал сообщать детали

Напомним:

  • Президент США Джо Байден в ходе разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины.
  • Ранее Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".
  • По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Последние новости
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: