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Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии за "скабеевщину"

Пятница, 27 августа 2021, 15:19
Нацсовет хочет лишить канал НАШ лицензии за скабеевщину
Фото tk.media

Нацсовет по теле- и радиовещанию хочет отменить лицензию телеканала НАШ за "скабеевщину".

Источник: председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк в интервью "Укринформу"

Прямая речь Герасимьюк: "Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала "Наш" – именно за "скабеевщину" (Ольга Скабеева – одиозная российская пропагандистка – ред.).

Детали: Герасимьюк объяснила, что члены Нацсовета поддержали решение передать в суд дело о лишении канала "НАШ" лицензии.

По ее словам, это сделали не только из-за передачи с участием Петра Симоненко (главы запрещенной Компартии – ред.), но выступление Симоненко было "последней каплей".

Герасимьюк отметила, что Симоненко на программе "распространял язык вражды, оскорблял Украину, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война, которая унесла много жизней, это действительно гражданский конфликт, в котором виновна Украина", а журналисты "еще и подпевали ему".

Председатель Нацсовета добавила, что не понимает тех журналистов, которые ведут антиукраинскую пропаганду и пытается с этим бороться "всеми законными методами".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии – экс-нардепом и главой Коммунистической партии Украины Петром Симоненко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нацсоветтелевидение
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