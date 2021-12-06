Янукович попытался отозвать своих адвокатов по делу о госизмене, но суд отказал
Адвокат экс-президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию, Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассации на приговор суда по делу о государственной измене. Однако суд в отзыве отказал.
Источник: Сердюк в Facebook, Укринформ со ссылкой на заявление председательствующего судьи Андрея Чистика на заседании 6 декабря
Прямая речь Сердюка: "Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном Суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту.
В условиях, созданных Верховным Судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту.
Поэтому, им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма".
Детали: По словам Сердюка, на протяжении всего процесса он намеревались организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи. Однако Верховный Суд предлагал задействовать для этого процедуру с использованием собственных технических средств.
Адвокат считает, что таким образом судьи Верховного Суда полностью повторили "уже проверенную ранее Оболонским райсудом уловку", чтобы не допустить Януковича к участию в заседании.
Сердюк также добавил, что Верховный Суд проигнорировал тот факт, что из-за карантина адвокаты не имели возможности встретиться с клиентом и согласовать с ним правовую позицию "на территории РФ, где он вынужден находиться".
Защитник подчеркнул, что на данный момент Янукович даже не ознакомлен с материалами кассационного производства, а на просьбы адвокатов дать время для получения необходимых документов для въезда в РФ суд ответил отказом.
Прямая речь Сердюка: "Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане".
Детали: Верховный Суд в рамках рассмотрения кассационных жалоб защиты Януковича на решение судов двух инстанций по делу о госизмене не принял отказ Януковича от своих платных адвокатов в рамках рассмотрения этого дела.
Сообщается, что Янукович также отказался от адвоката Рябовола, ранее бывшего одним из его государственных защитников.
Янукович отдельно сообщил, что он ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь во время кассационного рассмотрения этого дела.
Также Янукович в одном из своих заявлений проинформировал, среди прочего, что он "рассматривает альтернативный вариант (своего – ред.) в участии в кассационном рассмотрении", для чего обратился в Посольство Украины в РФ с заявлением об оформлении и выдаче ему паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Отдельно Янукович призвал суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела для предоставления ему возможности поиска защитника.
Сейчас суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.
Предыстория:
- 20 февраля 2014 года на Майдане в результате столкновений с силовиками погибли десятки протестующих. 21 февраля люди выдвинули требование отставки Януковича до следующего утра. В тот же вечер Янукович покинул Межигорье и уехал в Харьков, потом в Крым, а затем бежал в Россию.
- 22 февраля МВД заявило о переходе на сторону народа. В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича от должности президента Украины.
- После побега Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.
- 5 ноября 2021 года следователь ГБР сообщил о подозрении Януковичу, как руководителю организованной преступной группы.