Янукович попытался отозвать своих адвокатов по делу о госизмене, но суд отказал

Адвокат экс-президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию, Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассации на приговор суда по делу о государственной измене. Однако суд в отзыве отказал.

Источник: Сердюк в Facebook, Укринформ со ссылкой на заявление председательствующего судьи Андрея Чистика на заседании 6 декабря

Прямая речь Сердюка: "Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном Суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту.

В условиях, созданных Верховным Судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту.

Поэтому, им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма".

Детали: По словам Сердюка, на протяжении всего процесса он намеревались организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи. Однако Верховный Суд предлагал задействовать для этого процедуру с использованием собственных технических средств.

Адвокат считает, что таким образом судьи Верховного Суда полностью повторили "уже проверенную ранее Оболонским райсудом уловку", чтобы не допустить Януковича к участию в заседании.

Сердюк также добавил, что Верховный Суд проигнорировал тот факт, что из-за карантина адвокаты не имели возможности встретиться с клиентом и согласовать с ним правовую позицию "на территории РФ, где он вынужден находиться".

Защитник подчеркнул, что на данный момент Янукович даже не ознакомлен с материалами кассационного производства, а на просьбы адвокатов дать время для получения необходимых документов для въезда в РФ суд ответил отказом.

Прямая речь Сердюка: "Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане".

Детали: Верховный Суд в рамках рассмотрения кассационных жалоб защиты Януковича на решение судов двух инстанций по делу о госизмене не принял отказ Януковича от своих платных адвокатов в рамках рассмотрения этого дела.

Сообщается, что Янукович также отказался от адвоката Рябовола, ранее бывшего одним из его государственных защитников.

Янукович отдельно сообщил, что он ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь во время кассационного рассмотрения этого дела.

Также Янукович в одном из своих заявлений проинформировал, среди прочего, что он "рассматривает альтернативный вариант (своего – ред.) в участии в кассационном рассмотрении", для чего обратился в Посольство Украины в РФ с заявлением об оформлении и выдаче ему паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Отдельно Янукович призвал суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела для предоставления ему возможности поиска защитника.

Сейчас суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.

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