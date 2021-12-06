Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым

Понедельник, 6 декабря 2021, 12:25
Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым
Самолёт авиакомпании "Смартавиа". фото: irkutsk spotters team

По материалам Службы безопасности Украины, наложены аресты на 13 самолетов, которые совершали полеты в временно оккупированный Крым.

Источник: сообщение на сайте СБУ, источник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Арестованные пассажирские самолеты принадлежат российской компании АО "Авиакомпания Смартавиа".

В СБУ объясняют, что наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Арест был наложен в рамках уголовного производства по ряду статей.

Источник "УП" в СБУ сообщил, что решение 6 декабря вынес Херсонский городской суд по материалам следователей ГУ СБ Украины в АР Крым.

По данным СБУ, в настоящее время 37 российских авиакомпаний совершают незаконные перевозки во временный оккупированный Крым.

Предыстория: 

  • 3 февраля этого года Совет безопасности и обороны Украины наложил санкции на самолеты, которыми летал в Россию народный депутат Украины Виктор Медведчук.
  • "Украинская правда" в расследовании выяснила, что несколько воздушных судов перерегистрировали на другие компании, и таким образом они избежали санкций.
  • 10 ноября СНБО ввел повторные санкции против самолетов бизнесменов и политиков, путешествовавшихна них в Россию.

Украинская правда
Темы: СБУавиаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: