Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым

По материалам Службы безопасности Украины, наложены аресты на 13 самолетов, которые совершали полеты в временно оккупированный Крым.

Источник: сообщение на сайте СБУ, источник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Арестованные пассажирские самолеты принадлежат российской компании АО "Авиакомпания Смартавиа".

В СБУ объясняют, что наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Арест был наложен в рамках уголовного производства по ряду статей.

Источник "УП" в СБУ сообщил, что решение 6 декабря вынес Херсонский городской суд по материалам следователей ГУ СБ Украины в АР Крым.

По данным СБУ, в настоящее время 37 российских авиакомпаний совершают незаконные перевозки во временный оккупированный Крым.

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