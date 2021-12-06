Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым
По материалам Службы безопасности Украины, наложены аресты на 13 самолетов, которые совершали полеты в временно оккупированный Крым.
Источник: сообщение на сайте СБУ, источник "Украинской правды" в СБУ
Детали: Арестованные пассажирские самолеты принадлежат российской компании АО "Авиакомпания Смартавиа".
В СБУ объясняют, что наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.
Арест был наложен в рамках уголовного производства по ряду статей.
Источник "УП" в СБУ сообщил, что решение 6 декабря вынес Херсонский городской суд по материалам следователей ГУ СБ Украины в АР Крым.
По данным СБУ, в настоящее время 37 российских авиакомпаний совершают незаконные перевозки во временный оккупированный Крым.
Предыстория:
- 3 февраля этого года Совет безопасности и обороны Украины наложил санкции на самолеты, которыми летал в Россию народный депутат Украины Виктор Медведчук.
- "Украинская правда" в расследовании выяснила, что несколько воздушных судов перерегистрировали на другие компании, и таким образом они избежали санкций.
- 10 ноября СНБО ввел повторные санкции против самолетов бизнесменов и политиков, путешествовавшихна них в Россию.