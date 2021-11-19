Раскол в "Голосе": Юрчышин говорит, что руководство партии "отмыло" свыше миллиона гривен
Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявляет, что антикоррупционные органы обнаружили растрату государственных средств руководством партии.
Источник: facebook-страница Юрчишина со скан-копией обращения депутатского объединения "Справедливость", сообщение на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции
Прямая речь: "Руководство партии "Голос" нагло крадет средства из государственного бюджета.
НАПК нашло определенные нестыковки в бюджете "Голоса". В этом году из госбюджета в казну Рудик и "Легитимного" (насмешливое прозвище для Железняка среди оппозиционных членов руководству партии – ред.) должны поступить 82 миллиона гривен. Это – годовой бюджет партии. Впрочем, в нем уже есть как минимум одна "дыра". На сумму свыше миллиона гривен!"
Детали: В НАПК обнаружили, что у партии "Голос" приобрели услуги у ряда ФЛП на сумму более 1,3 млн гривен. Однако в финансовой отчетности нет доказательств предоставления предпринимателями заказанных услуг.
Около 600 тысяч гривен из этой суммы выделили на "мониторинг СМИ и поиск информации". Но, как утверждает Юрчишин, предприниматели просто скопировали текст публикаций гражданской сети "Опора" и выдали их за свою работу.
В настоящее время финансирование партии Голос из государственного бюджета приостановили. В этом году партии должны выделить почти 82 миллиона гривен.
Столичная полиция начала уголовное расследование по статье Уголовного кодекса о нарушении порядка финансирования политических партий (часть 4 статьи 159-1).
Кроме того, по мнению Юрчишина, потраченные руководством партии деньги могли быть направлены на создание фейков об главе объединения "Справедливость" Александре Устиновой.
Справка: Юрчишин совместно с еще 10 народными депутатами, избранными от партии "Голос", создали собственное депутатское объединение "Справедливость" и не считают себя членами команды, возглавляемой руководителем партии Рудык.
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Предыстория:
- 11 ноября в "Голос" заявили, что расценивают приостановление НАПК финансирования партии как "давление на оппозицию".
- В январе НАПК приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Агентство имеет две претензии к партии: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
- В марте Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык возобновить финансирование.