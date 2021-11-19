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Раскол в "Голосе": Юрчышин говорит, что руководство партии "отмыло" свыше миллиона гривен

Пятница, 19 ноября 2021, 14:44
Ярослав Юрчышин. Фото из facebook

Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявляет, что антикоррупционные органы обнаружили растрату государственных средств руководством партии.

Источник: facebook-страница Юрчишина со скан-копией обращения депутатского объединения "Справедливость", сообщение на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции

Прямая речь: "Руководство партии "Голос" нагло крадет средства из государственного бюджета.

НАПК нашло определенные нестыковки в бюджете "Голоса". В этом году из госбюджета в казну Рудик и "Легитимного" (насмешливое прозвище для Железняка среди оппозиционных членов руководству партии – ред.) должны поступить 82 миллиона гривен. Это – годовой бюджет партии. Впрочем, в нем уже есть как минимум одна "дыра". На сумму свыше миллиона гривен!"

Детали: В НАПК обнаружили, что у партии "Голос" приобрели услуги у ряда ФЛП на сумму более 1,3 млн гривен. Однако в финансовой отчетности нет доказательств предоставления предпринимателями заказанных услуг.

Около 600 тысяч гривен из этой суммы выделили на "мониторинг СМИ и поиск информации". Но, как утверждает Юрчишин, предприниматели просто скопировали текст публикаций гражданской сети "Опора" и выдали их за свою работу.

В настоящее время финансирование партии Голос из государственного бюджета приостановили. В этом году партии должны выделить почти 82 миллиона гривен.

Столичная полиция начала уголовное расследование по статье Уголовного кодекса о нарушении порядка финансирования политических партий (часть 4 статьи 159-1).

Кроме того, по мнению Юрчишина, потраченные руководством партии деньги могли быть направлены на создание фейков об главе объединения "Справедливость" Александре Устиновой.

Справка: Юрчишин совместно с еще 10 народными депутатами, избранными от партии "Голос", создали собственное депутатское объединение "Справедливость" и не считают себя членами команды, возглавляемой руководителем партии Рудык.

Знать больше: Уход Приюта и восстание партячеек. Как ''Голос'' разбивается о партийные междоусобия

Предыстория:

  • 11 ноября в "Голос" заявили, что расценивают приостановление НАПК финансирования партии как "давление на оппозицию".
  • В январе НАПК приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Агентство имеет две претензии к партии: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
  • В марте Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык возобновить финансирование.

Украинская правда
Темы: ГолосНАПКпартии
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