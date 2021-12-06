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На телеканале Ахметова распространяют пророссийские тезисы – ЦБК

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:21
Выпуск "Хард с Влащенко" с бывшим мэром Харькова Михаилом Добкиным. Скриншот онлайн трансляции из youtube-канала "Украина 24"

Аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции" провели исследование и выяснили, что на принадлежащем бизнес-структурам Рината Ахметова телеканале "Украина 24" распространяют тезисы российской пропаганды.

Источник: статья ЦПК на сайте Atlantic Council, содержащая анализ ток-шоу "Хард с Влащенко"

Дословно: "В ходе анализа летних выпусков исследователи ЦПК подсчитали, что антизападные нарративы озвучивали по крайней мере один раз в 30 из 40 выпусков ток-шоу.

Многие из главных тем выпусков "Харда с Влащенко" летом 2021 года тщательно повторяли распространенные нарративы кремлевской пропаганды. Тезис о внешнем управлении Украиной звучал в 11 выпусках, тогда как тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом озвучивали в 6 выпусках. Кроме того, гости и ведущая шоу атаковали антикоррупционные органы, Национальный банк Украины, наблюдательные советы государственных компаний, а также озвучивали тезисы из теорий заговора о всесильном влиянии финансиста Джорджа Сороса".

Детали: По мнению аналитиков ЦПК, редакционная политика телеканала намеренно приглашала спикеров и гостей, известных своей скептической позицией относительно евроатлантического курса Украины и партнерства с западными демократиями. В частности, бывшего народного депутата Евгения Мураева и олигарха Вадима Новинского.

В ЦПК считают, что антизападную пропаганду в Украине озвучивают в пользу олигархов, которым не выгодны антикоррупционные и демократические реформы.

Предыстория: 

  • На телеканале "Украина" в последние месяцы политические шоу посвящены критике президента Владимира Зеленского и его деятельности. Такую редакционную политику связывают с борьбой между Зеленским и владельцем телеканала – олигархом Ринатом Ахметовым.
  • 22 ноября Ахметов посетил день рождения телеведущего Савика Шустера, на котором также присутствовали критики Зеленского – бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач Дмитрий Комаровский.
  • После обсуждения на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" возможного саботирования спецоперации по задержке "вагнеровцев" представители власти, включая депутатов фракции "Слуга народа", решили не посещать телеканал.

Украинская правда
Темы: Ахметовмедиапропаганда
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