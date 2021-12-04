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Шустер признал, что Ахметов поздравил его с днем рождения в Вильнюсе

Суббота, 4 декабря 2021, 00:05
Савик Шустер в прямом эфире программы 3 декабря 2021 года

Телеведущий Савик Шустер признал, что Ринат Ахметов лично поздравил его с днем рождения в Вильнюсе, как сообщала в расследовании "Украинская правда".

Источник: эфир ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина"

Прямая речь Бутусова: "Я бы хотел задать вопрос по этому сюжету. Смотрите, здесь президент заявил о подготовке к госперевороту. Сегодня один из советников главы Офиса президента заявил, что благодаря президенту и информационной работе по снижению медийной активности некоторых площадок был все же предупрежден государственный переворот, и президент заявил, что к этому перевороту причастен господин Ахметов.

Поэтому все же нужно ответить на один вопрос по существу, который здесь (в расследовании УП – ред.) ставится в этой программе. Был ли Ринат Ахметов у вас на дне рождения и обсуждал ли Ринат Ахметов с кем-то из присутствующих там политиков попытку государственного переворота, о которой сообщал господин Зеленский?".

Прямая речь Шустера: "Прилетел человек, поздравил – ну и все. Какой государственный переворот?! Кто говорил о политике. Я со своими детьми буду это обсуждать? Или с литовскими парламентариями?

Это чистая абсолютная манипуляция".

Детали: В эфире ток-шоу 3 декабря телеведущий вместе с гостями программы обсуждал расследование "Украинской правды" о праздновании дня рождения в Вильнюсе. Редакция ток-шоу видит в материале "Украинской правды" попытку инсинуации, мол, Шустер со своими гостями готовили государственный переворот с Ахметовым.

Однако, в материале говорилось, что, согласно информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

Телеведущий считает, что "Украинская правда" сотрудничает с действующей властью и рассматривает последний расследовательский материал "УП" как давление на журналистов и политиков, критикующих президента и его команду.

Кроме того, Шустер обратился в Национальную полицию Украины по поводу расследования.

Автор расследования Михаил Ткач на своей facebook-странице объяснил, что празднование дня рождения Шустера несет общественный интерес постольку, поскольку там находились лица, занимавшие государственные должности менее 5 лет назад, а также владелец крупнейших бизнес-структур в стране. Он не считает уместными упреки юриста Татьяны Катюжинской, что журналисты "Украинской правды" якобы нарушили право на неприкосновенность частной жизни Шустера.

Предыстория: 

  • "Украинская правда" опубликовала расследование 1 декабря о праздновании дня рождения Шустера в Вильнюсе. В материале изложены доказательства, что одновременно с Шустером и его гостями в городе находился олигарх Ринат Ахметов. Среди гостей были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач Дмитрий Комаровский.
  • Аваков уверил, что не встречался с Ахметовым в Вильнюсе и не вел "деловых переговоров".
  • 26 ноября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Ахметова хотят втянуть в государственный переворот против Украины.
  • Перед этим 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование о праздновании дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака. Журналисты установили, что президент совместно с чиновниками Офиса президента использовали спасательные и военные вертолеты для путешествия в государственную резиденцию в Карпатах. Из-за общественного резонанса об использовании государственных вертолётов автора расследования Михаила Ткача пригласили в прямой эфир программы "Свобода слова с Савиком Шустером" 26 ноября.

Денис Карловский, УП
Темы: ШустерАхметовАваковполитическая система
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