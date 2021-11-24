"Слуги народа" решили саботировать каналы Ахметова

Президентская партия "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина".

Источник: спикер "СН" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества.

Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно".

Детали: В "Слуге народа" заявили, что "в последние месяцы телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх"".

По словам Палийчук, "системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ – являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".

В "Слуге народа" выразили уверенность, что инициированный Владимиром Зеленским антиолигархический закон "наконец-то лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов".

Политическая сила президента также добавила, что пересмотрит свое решение, "когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики".

В "СН" добавили, что в то же время остаются "совершенно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и для объективного информирования общества".

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