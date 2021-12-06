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Байден будет говорить с Зеленским после звонка с Путиным – МИД

Понедельник, 6 декабря 2021, 23:15
владимир зеленский, фото ОП

Президент США Джо Байден пообщается с главой Украины Владимиром Зеленским после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, а не до, как сообщалось ранее.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Кулебы: "Президент говорил с Госсекретарем США, действительно, час назад завершился разговор, после того, как состоится разговор Байдена с Путиным, мы тоже узнаем, о чем шла речь. То есть дальше будут контакты на высоком и высоком уровне. У нас в этом плане из США наладился очень откровенный, динамичный и доверительный диалог".

Детали: Он отрицает информацию СМИ, что Байден и Зеленский поговорят перед звонком с президентом России. Он пояснил, что план заключался в том, что до разговора Зеленский пообщается с Госсекретарем Энтони Блинкеном, а после звонка уже состоится разговор президентов.

Президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что в разговоре с Блинкеном "согласовали позиции".

Прямая речь Зеленского: "Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина.

Договорились и дальше действовать совместно и скоординировано. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины".

Напомним: СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийБайденКулеба ДмитрийМИДПутин
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