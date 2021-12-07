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Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую

Вторник, 7 декабря 2021, 12:26
Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую
Наталья Поклонская. фото из Википедии

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшей так называемой "прокурора" оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в государственной измене.

Источник: пресс-служба суда

Детали: Отмечается, что 6 декабря коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года.

Суд первой инстанции отказался предоставлять разрешение на задержание Поклонской (в уведомлении суда указана как гражданка П.) с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, по результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, предварительное определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года отменено.

Прокурору ОГП предоставлено разрешение на задержание подозреваемой с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поклонская подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ), ч.1 ст.111 ("Государственная измена"), ч.1 ст.255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней") Уголовного кодекса.

Напомним: Президент России Владимир Путин назначил так называемую бывшего "прокурора" Крыма и экс-"депутата" Госдумы РФ  Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.

Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос деятельности Поклонской: МИД Украины заверил, что спрятаться в Африке злоумышленнице не удастся.

Предыстория:

  • Поклонская - уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов - в марте 2014 ее назначили "прокурором АРК".
  • Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследования украинцев.

Украинская правда
Темы: оккупацияКрымгосизмена
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