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Поклонская стала послом России на островах возле Африки

Среда, 13 октября 2021, 12:44
Фото АГН "Москва"

Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.

Источник: указ Путина на Официальном интернет-портале правовой информации РФ, комментарии Поклонской РБК  

Прямая речь Поклонской: "Я очень рада назначению и такому решению нашего президента. Для меня это назначение является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной. Пока в планах добраться до страны пребывания, там осмотреться, познакомиться".

Детали: Поклонская рассказала, что хотела работать по дипломатической линии, для чего "обучалась в Дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел".

Она добавила, что ей нравится эта работа, и что она обещает "достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде".

На вопрос, не считает ли она это назначение ссылкой, Поклонская заявила, что добивалась этого назначения, и для нее это "большая радость, честь и гордость".

Для справки: Республика Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса – это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.

Дипломатические отношения между Россией и Кабо-Верде установлены с 1975 г (с СССР). В 2019 году Россия и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме.

Для справки: Поклонская – уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов – в марте 2014 года ее назначили "прокурором АРК".

Именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, который Россия признала "экстремистским". Поклонская также работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко.

"Прокурором Крыма" Поклонская была до осени 2016 года. Затем получила мандат Государственной Думы России по списку "Единой России".

Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследование украинцев.

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Предыстория: 

  • Ранее росСМИ сообщали, что Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана.
  • Также сообщалось, что с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Темы: Росcиядипломатические отношения
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