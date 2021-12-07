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16-летнего водителя Infiniti, совершившего ДТП в Харькове, признали вменяемым

Вторник, 7 декабря 2021, 16:36
НИКОЛАЙ ХАРЬКОВСКИЙ В СУДЕ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что 16-летний водитель "Инфинити" Николай Харьковский, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, был вменяем в момент аварии.

Источник: спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко в комментарии "Суспільне.Харків"

Прямая речь: "Экспертиза подтвердила, что 16-летний подозреваемый на момент совершения уголовного правонарушения и в настоящее время хронического психического расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики не имеет.

В соответствии с психическим состоянием подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими".

Детали: О результатах экспертизы также сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк: "Это значит, что у суда не будет никаких препятствий для привлечения его (Харьковского — ред.) к уголовной ответственности".

Защитница Харьковского Инна Данилова рассказала, что ей о результатах экспертизы неизвестно.

Прямая речь Даниловой: "Я вообще считаю, что она не имеет никакого значения на сегодняшний момент, потому что мой подзащитный на учетах не состоял... Мой подзащитный вменяемый, никто не пытается сделать из него больного. Я настаивала, сначала говорила, что мы не будем ходатайствовать об этом, нам это не нужно, какой смысл затягивать процесс".

По ее словам, следствие пока не предоставило ей доступ к материалам производства и ей, неизвестно, какие экспертизы назначены и выполнены.

 

Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.
  • Сейчас несовершеннолетний под стражей.
  • 5 ноября сообщалось, что у Харьковского принудительно примут кровь на анализ. Такое решение принял суд.

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Темы: ДТПХарьков
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