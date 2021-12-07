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Зеленский повторно ввел санкции против трех самолетов, которых переоформили на другие компании

Вторник, 7 декабря 2021, 18:06
Зеленский повторно ввел санкции против трех самолетов, которых переоформили на другие компании

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении компаний, владеющих 3 самолетами, которые продолжали летать в Москву из Украины в обход введенных ранее санкций.

Источник: указ, опубликованный на сайте президента

Детали: В частности, ограничительные меры на 3 года наложены на компании Alpha Bravo Aviation LLC и G200 203 LLC, зарегистрированные в США, а также зарегистрированные на Каймановых островах компанию Cascade Holding.

Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирования разрешений и планов на выполнение полетов самолетами №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s\n 2072).

Предыстория:

  • 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции в отношении 8 физических лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму и против 3 самолетов, которые летали в обход введенных санкций.
  • Ранее расследование "Украинской правды" показало, что из 5 самолетов, попавших под санкции СНБО, 4 самолета продолжают летать за пределами нашей страны, 3 самолета изменили регистрацию и только один самолет, которым пользовался Виктор Медведчук, стоит в Украине.
  • Знать больше: Улетели из-под санкций. Как Казак, Хомутынник и другие спасали свои самолеты от санкций СНБО. РАССЛЕДОВАНИЕ

Украинская правда

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Темы: авиасанкцииЗеленский
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