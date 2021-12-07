Зеленский повторно ввел санкции против трех самолетов, которых переоформили на другие компании

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении компаний, владеющих 3 самолетами, которые продолжали летать в Москву из Украины в обход введенных ранее санкций.

Источник: указ, опубликованный на сайте президента

Детали: В частности, ограничительные меры на 3 года наложены на компании Alpha Bravo Aviation LLC и G200 203 LLC, зарегистрированные в США, а также зарегистрированные на Каймановых островах компанию Cascade Holding.

Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирования разрешений и планов на выполнение полетов самолетами №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s

2072).

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