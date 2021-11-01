Улетели из-под санкций. Как Казак, Хомутынник и другие спасали свои самолеты от санкций СНБО. РАССЛЕДОВАНИЕ

У власності українських мільйонерів та мільярдерів наразі більше тридцяти приватних літаків. Це дуже зручно – не треба купувати квитки, неможливо запізнитися на літак, з тобою поряд не летить той, хто тобі не подобається. Ну, і можна в будь який незручний для себе момент залишити країну.

Але це і дуже дорого – мільйони доларів. Українські олігархи володіють літаками, які коштують і десять і двадцять і тридцять і п’ятдесят мільйонів доларів. Окрім вартості самого літака, додатково щонайменше у мільйон доларів на рік обходиться і обслуговування кожного такого борту. Тому такі коштовні речі як літак у більшості випадків реєструють на фірми, а не на особу, і на іноземні, здебільшого офшорні, фірми, а не на українські.

На початку цього року Рада національної безпеки і оборони на чолі з президентом Володимиром Зеленським наклала санкції на кілька десятків фізичних осіб та компаній. Окрему увагу СБУ звернула на фірми, на які були зареєстровані 5 приватних літаків. Ці літаки мали стосунок до чотирьох впливових українських депутатів та бізнесменів. Санкції накладені через дуже серйозні звинувачення – прямі перельоти цих літаків з України до Російської Федерації.

Під санкції 19 лютого потрапили літак народного депутата України та кума президента Росії Путіна Віктора Медведчука, який він, за його словами, орендував, два літаки, які мають стосунок до найближчого соратника Медведчука депутата Тараса Козака, літак колишнього нардепа та бізнесмена Віталія Хомутинніка, та літак, який було зареєстровано на фірму дружини столичного забудовника Ігоря Кушніра.

Санкції було накладено на три роки, але і року не минуло, як нам вдалося встановити, що два з цих літаків вже продано. Два борти продають просто зараз. І лише один літак нікуди не літає.

Що означають санкції РНБО проти літаків?

Ми вивчили відповідний указ президента Зеленського, з якого можна дізнатись, що накладені санкції передбачають "заборону видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів цими літаками". Тобто ці приватні літаки втратили можливість пересуватись територією України.

Проте наші колеги з bihus.info встановили, що деякі з них за дивним збігом обставин встигли вилетіти з України до потрапляння під санкції. Але і про це президент Зеленський та РНБО потурбувалися, в указі президента зазначено:

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

Тобто все вказує, що у приватних літаків зазначених осіб великі проблеми. Насправді, ні. І це яскраво доводить приклад з літаком Гольфстрім G 280 вартістю більше двадцяти мільйонів доларів. Це літак колишнього "регіонала", потім одного із засновників партії "Відродження" і депутата, а нині бізнесмена Віталія Хомутинніка.

Як Хомутиннік рятував літак від санкцій

Отже, літак Хомутинніка потрапив під санкції 19 лютого цього року. А відповідно до даних публічних онлайн-радарів, 14 лютого, тобто за 5 днів до санкцій, борт залишає Україну і летить до Швейцарії.

Літак Хомутинніка летить з України до Швейцарії

Потім деякий час поневіряється між Туреччиною та Італією, Кіпром і Австрією. Разів зо 5 відвідує Дубай, Мінськ, авжеж, Париж, Грецію. І навіть літав до Сполучених штатів. Словом, жив повним життям літака і літав мало не щодня.

Але у серпні цього року літак, схоже, захотів в Україну. І тому, відповідно до даних публічного онлайн-радару, 2 серпня літак Хомутинніка з бортовим номером Т7-СІF спочатку летить до маленького швейцарського міста Сент-Галлен, де знаходиться сервісний центр літаків Гольфстрім.

Літак Хомутинніка на шляху від Ніцци до аеропорту швейцарського міста Сент-Галлен

Натомість через тиждень з аеропорту того самого містечка Сент-Галлен злітає той самий літак Гольфстрім G 280, але вже з і іншим бортовим номером – не Т7-СІF (Cascade Investment Fund, назва інвестиційного фонду Хомутинніка – УП), а T7-CSCD.

Новий бортовий номер літака Хомутинніка після перереєстрації

До речі, пан Хомутиннік дуже любить абревіатури і тому CSCD – це абревіатура від назви компанії Хомутинніка Каскад. І летить цей літак спочатку до Ніцци, а згодом – просто до Києва, до столичного аеропорту Бориспіль.

Літак з бортовим номером T7-CSCD на шляху від Ніцци до Києва

Стоїть два дні в Україні, знову летить до Ніцци і того ж дня повертається до містечка Сент-Галлен.

Літак Хомутинніка після відвідин України через Ніццу повертається до аеропорту Сент-Галлен у Швейцарії

Тобто для того, щоб обійти українські санкції і прилетіти до України, літак Хомутинніка просто поміняв реєстрацію.

Нещодавно в інтернеті ми натрапили на сайт, на якому розміщенні оголошення з продажу приватних літаків в Україні. На цьому сайті ми побачили виставлений на продаж літак Гольфстрім G 280.

Оголошення з продажу літака Гольфстрім G 280

Справа в тому, що в Україні такий літак один. І це – літак Хомутинніка.

Фото на сайті несправжні. Але за інформацією наших джерел у авіаційній сфері, наприкінці квітня-початку травня цього року Хомутиннік дійсно спромігся виставити літак на продаж. У нашому розпорядженні опинився навіть його рекламний буклет.

Буклет, який було створено для продажу літака Хомутинніка

У лютому, одразу після введення санкцій, Хомутиннік у коментарі журналістам переконував, що це якась помилка, і його літак ніколи не літав до Росії.

І от зараз, схоже, помилку виправлено. РНБО публічно не визнавала, але й ніяк не відреагувала, коли літак вже після введення санкцій та перереєстрації зміг потрапити в Україну і залишити її територію.

От тільки не зрозуміло чи сприяла цьому українська влада? Бо, як бачимо, для бізнесмена серйозні звинувачення з боку української влади майже не мали наслідків. Як і для інших власників літаків, які потрапили під санкції.

Віталій Хомутиннік підтвердив УП факт звернення до РНБО стосовно "помилковості санкцій" проти його компанії та повідомив про "вимушений перепродаж літака іншій компанії у холдингу".

У Хомутинніка погодились надати в розпорядження редакції документи, які мають свідчити про те, що борт ніколи не літав в Росію, але попросили їх не публікувати.

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Як забудовник Ігор Кушнір рятував літак від санкцій

На тому ж таки сайті, де продаються приватні літаки, ми помітили ось цей червоний борт. Гольфстрім G200 (новий такий літак коштує близько 20 мільйонів доларів) має дуже рідкісні кольори, які за 5 років досліджень приватної авіації ми не зустрічали жодного разу.

Оголошення з продажу літака Гольфстрім G200

Жодного, крім літака столичного забудовника Ігоря Кушніра, який 9 місяців тому також потрапив під санкції РНБО.

Літак, яким забудовник Ігор Кушнір користувався до накладення санкцій

Але не поспішайте звертатись за номером в оголошенні аби придбати цей яскравий літак. Бо ви, схоже, спізнились. Такий саме літак у вересні цього року споттери сфотографували в аеропорту міста Атланта в Сполучених Штатах Америки.

Літак, яким користувався Ігор Кушнір, після продажу стоїть в аеропорті міста Атланта

От тільки його бортовий номер свідчить про американську реєстрацію літака. Бо літак, на який було накладено українські санкції, мав бортовий номер T7-ABC. Як це могло статися?

А сталося це так само, як і з літаком пана Хомутинніка. Борт Кушніра, знову ж таки – за дивним збігом обставин, залишив київський аеропорт, а з ним і територію України, за декілька днів до введення санкцій.

Маршрут літака Кушніра з України до Швейцарії за 5 днів до введення санкцій

31 травня 2021 року, відповідно до даних публічного онлайн-радару, він здійснив свій останній переліт із Ніцци до аеропорту маленького швейцарського містечка Сент-Галлен.Звідки Т7-ABC вже не вилітав. І більше звідки не вилітає. І вже ніколи не вилетить з тим самим номером.

Літак Кушніра летить на шляху із Ніцци до Сент-Галлену, де його згодом буде перереєстровано

Натомість, майже через три місяці, 19 серпня борт вилітає вже з американською реєстрацією і бортовим номером N673DM і летить до Сполучених Штатів.

Літак Кушніра після продажу на шляху із Сент-Галлену до США

Там протягом останніх двох місяців він вільно і курсує попри те, що українські санкції на компанію його попередньої реєстрації діятимуть ще більше двох років. І попри те, щопрезидент Зеленський своїм указом постановив поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про санкції та запровадити їх так само.

Президент будівельної компанії Київміськбуд Ігор Кушнір, схоже, недовго залишався без літака, і в тому ж таки серпні нам вдалося зафіксувати цікавий епізод. 28 серпня на столичному летовищі здійснює посадку приватний літак Гольфстрім G 450 з бортовим номером OE-LKS. Борт прилетів з Ніцци. Знімальна група зафіксувала серед пасажирів того самого столичного забудовника Ігоря Кушніра.

Новий літак, яким користується забудовник Ігор Кушнір, здійснив посадку в аеропорту Київ

Ігор Кушнір заходить до бізнес-терміналу аеропорту Київ

Попередній літак Кушніра потрапив під санкції в Україні та був проданий до США, а сам Кушнір, за інформацією джерел "Української правди", нещодавно придбав ось цей новий та більш дорожчий джет

Як Тарас Козак рятував літаки від санкцій

Найпоказовішою є ситуація соратника кума Путіна Віктора Медведчука та народного депутата України Тараса Козака, який за інформацією наших джерел вже більше як півроку мешкає в Росії. У лютому поточного року під санкції потрапили цілих два приватних літаки, які мають стосунок до Козака.

Це Гольфстрім G150 та Гольфстрім G450, сумарна вартість яких складає близько 50 мільйонів доларів.

Літак Тараса Козака Гольфстрім G150, який до потрапляння під санкції регулярно курсував між Україною та Росією

Інший літак, яким користувався Тарас Козак до введення санкції РНБО, також часто бував у Росії

Обидва літаки до потрапляння під санкції регулярно курсували між Києвом та Москвою. На момент введення санкцій обидва борти, знову ж таки – за дивним збігом обставин, опинилися за межами території України.

Гольфстрім G150 з бортовим номером Т7-GLT, відповідно до даних публічного онлайн радару, 10 лютого прилетів з Москви через Стамбул до вже знайомого нам швейцарського містечка Сент-Галлен.

Літак Тараса Козака за 9 днів до введення санкцій на шляху із Москви до аеропорту швейцарського міста Сент-Галлен

І з того моменту нікуди не літав шість місяців, аж допоки наприкінці липня не вилетів до США вже з американською реєстрацією і бортовим номером N375AB. За інформацією наших джерел літак було продано.

Літак Тараса Козака вилітає до США вже з іншим бортовим номером

У США літак із бортовим номером N375AB використовується вже третій місяць. Нам вдалося отримати рекламний буклет цього борту перед продажем

Другий літак, який має стосунок до Тараса Козака, схоже також виставлений на продаж. На сайті з продажу літаків можна побачити оголошення про продаж літака тієї ж моделі Гольфстрім G 450.

Оголошення про продаж літака Гольфстрім G 450 на сайті

Наші джерела в авіаційній сфері переконують, що в Україні таких літаки три. Два з них точно не продаються, бо були нещодавно придбані, а третій належить Тарасу Козаку. Щоправда 3D фото не дозволяють переконатись в тому що це саме літак Козака на сто відсотків.

Фото літака Гольфстрім G 450 з оголошення на сайті

Після введення санкцій протягом останніх 9 місяців цей борт переважно курсує між Москвою та Мінськом. Подорожує Російською Федерацією, буває в Європі, і, що цікаво, літав до ОАЕ в той самий період, коли туди з офіційним візитом завітав президент України Володимир Зеленський.

Літак Тараса Козака прилетів в ОАЕ напередодні офіційного візиту туди президента Зеленського

Літак Медведчука

Наразі на території України з усіх п’яти приватних літаків, які потрапили під санкції, був і залишається лише один. І це по факту – єдиний літак, який після рішення РНБО та указу президента Зеленського дійсно під санкціями. Це літак, яким користувався Віктор Медведчук.

Літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в аеропорту Києва

Редакція звернулася до всіх фігурантів цього матеріалу за коментарями.

У Міністерстві закордонних справ нам повідомили, що "МЗС України дипломатичними каналами поінформувало іноземних партнерів про рішення РНБО України від 19 лютого 2021 року накласти санкції проти фізичних та юридичних осіб і звернулося з проханням розглянути можливість застосувати аналогічні обмежувальні заходи".

Також ми запитали у секретаря РНБО Олексія Данілова: як так сталося, що 4 з 5 літаків уникнули українських санкцій? І чи відомо про ці факти Раді національної безпеки і оборони? На момент публікації відповідь не надійшла. Редакція опублікує позицію РНБО, щойно її отримає.

Михайло Ткач, УП