Пескова беспокоят американские солдаты, которые "приезжают сюда"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Североатлантический альянс постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией.

Источник: Песков в интервью российскому изданию "Известие"

Прямая речь Пескова: "Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия". Но в любом случае Россия, всё, что она делает, — всё делается в рамках территории Российской Федерации.

И это не наши солдаты приехали куда-нибудь в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда".

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