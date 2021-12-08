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Пескова беспокоят американские солдаты, которые "приезжают сюда"

Среда, 8 декабря 2021, 16:06

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Североатлантический альянс постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией.

Источник: Песков в интервью российскому изданию "Известие"

Прямая речь Пескова: "Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия". Но в любом случае Россия, всё, что она делает, — всё делается в рамках территории Российской Федерации.

И это не наши солдаты приехали куда-нибудь в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда".

Предыстория:

  • Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".
  • Президент Владимир Зеленский сравнил отношение российских властей к НАТО с устаревшим страхом с детства, что кто-то страшный выйдет из шкафа и испугает.

Темы: РосcияНАТО
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