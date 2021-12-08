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Из-за гололёда в Киеве за день произошло более ста ДТП

Среда, 8 декабря 2021, 18:16
Коммунальная спецтехника обрабатывает дороги столицы противогололедными средствами. Фото: КГГА

В столице по состоянию на 16:00 зарегистрировали 112 сообщений о ДТП.

Источник: telegram-канал патрульной полиции Киева

Детали: Полицейские оперативно прорабатывают сообщения о ДТП и возобновляют движение на дорогах.

В сообщении призвали водителей сбавлять скорость на дорогах, не совершать опасные маневрирования и сохранять безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Пешеходов призвали быть осторожными на дорогах, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Предыстория: 

  • Из-за непогоды в Киеве городской транспорт курсирует без соблюдения графика.
  • Синоптики объявили в Киеве первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда.
  • В четверг 9 декабря в Киеве прогнозировали гололедицу и значительные осадки с температурой около 0° днем.

Украинская правда
Темы: КиевДТПпогода
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