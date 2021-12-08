Из-за гололёда в Киеве за день произошло более ста ДТП
Среда, 8 декабря 2021, 17:16
В столице по состоянию на 16:00 зарегистрировали 112 сообщений о ДТП.
Источник: telegram-канал патрульной полиции Киева
Детали: Полицейские оперативно прорабатывают сообщения о ДТП и возобновляют движение на дорогах.
В сообщении призвали водителей сбавлять скорость на дорогах, не совершать опасные маневрирования и сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями.
Пешеходов призвали быть осторожными на дорогах, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Предыстория:
- Из-за непогоды в Киеве городской транспорт курсирует без соблюдения графика.
- Синоптики объявили в Киеве первый (желтый) уровень опасности из-за гололеда.
- В четверг 9 декабря в Киеве прогнозировали гололедицу и значительные осадки с температурой около 0° днем.
Украинская правда