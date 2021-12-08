Из-за гололёда в Киеве за день произошло более ста ДТП

В столице по состоянию на 16:00 зарегистрировали 112 сообщений о ДТП.

Источник: telegram-канал патрульной полиции Киева

Детали: Полицейские оперативно прорабатывают сообщения о ДТП и возобновляют движение на дорогах.

В сообщении призвали водителей сбавлять скорость на дорогах, не совершать опасные маневрирования и сохранять безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Пешеходов призвали быть осторожными на дорогах, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Предыстория: