Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна также присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине.
Источник: новостные агентства AFP и Global News ссылаясь на заявление Трюдо
Прямая речь: "Мы объявляем сегодня, что мы не будем посылать дипломатическое представительство на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году.
Не думаю, что наша позиция станет неожиданностью для Китая. Мы не скрывали на протяжении последних лет, что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека китайским правительством".
Детали: Представитель канадской полиции добавил, что представители канадских правоохранительных органов будут вовлечены в обеспечение безопасности канадских спортсменов в Пекине, как и было запланировано.
Предыстория:
- 6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в сфере прав человека в Китае.
- 8 декабря к бойкоту присоединились Великобритания и Австралия.