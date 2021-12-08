Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Среда, 8 декабря 2021, 19:56

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна также присоединится к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине.

Источник: новостные агентства AFP и Global News ссылаясь на заявление Трюдо

Прямая речь: "Мы объявляем сегодня, что мы не будем посылать дипломатическое представительство на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году.

Не думаю, что наша позиция станет неожиданностью для Китая. Мы не скрывали на протяжении последних лет, что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека китайским правительством".

Детали: Представитель канадской полиции добавил, что представители канадских правоохранительных органов будут вовлечены в обеспечение безопасности канадских спортсменов в Пекине, как и было запланировано.

Предыстория:

  • 6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в сфере прав человека в Китае.
  • 8 декабря к бойкоту присоединились Великобритания и Австралия.

Украинская правда
Темы: КанадаОлимпиадаКитай
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море

Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину

В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины

фотоМэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага

Столтенберг отклонил требование Путина не допускать Украину в НАТО

Новости 10 декабря: обострение в Азовском море, РФ и расширение НАТО

Все новости...
Канада
В Канаде разбился самолет – двое погибших
Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта
Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО
Последние новости
08:18
Ковид: в Украине 10 тысяч новых зараженных, среди них 991 ребенок
08:00
Главные новости пятницы и ночи: рейтинг президента, обострение в Азовском море
07:15
Сутки на Донбассе: враг 6 раз накрывал огнем позиции ВСУ
06:32
В США за сутки – более полутора тысячи смертей от Covid
05:42
Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину
04:44
Большинство случаев "омикрона" в США обнаружили у полностью вакцинированных лиц
03:45
Всемирный банк выделит $280 миллионов Афганистану через острый кризис
02:48
Moderna предоставит для COVAX 150 миллионов дополнительных доз ковид-вакцины
01:50
В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины
01:12
фотоМэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага
Все новости...