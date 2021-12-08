Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.
Источник: Столтенберг во время конференции о глобальном мире и безопасности в 21 веке в Берлине, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Столтенберга: "Мы приветствуем разговор, который произошел между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства Европы Украины".
Детали: Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений, касающихся Украины.
Предыстория:
- Президент Байден и Путин провели встречу в формате видеоконференции, она продлилась два часа и пять минут.
- Байден планировал поговорить с Зеленским после разговора с российским президентом, но перенес звонок– однако еще раз пообщался с европейскими лидерами.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что считает этот разговор позитивом.
- Во время видеовстречи Путин вновь потребовал не принимать Украину в НАТО, но Байден ему отказал и подчеркнул, что другие государства должны иметь возможность свободно выбирать, с кем им ассоциироваться. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.