Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.

Источник: Столтенберг во время конференции о глобальном мире и безопасности в 21 веке в Берлине, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Столтенберга: "Мы приветствуем разговор, который произошел между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства Европы Украины".

Детали: Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений, касающихся Украины.

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