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Госдеп дал понять Киеву, что в ближайшие 10 лет Украине НАТО не светит - СМИ

Четверг, 9 декабря 2021, 15:22
Госдеп дал понять Киеву, что в ближайшие 10 лет Украине НАТО не светит - СМИ
Фото с сайта nato.int

Представители Госдепартамента США сообщили Киеву, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено для Украины в ближайшее десятилетие.

Источник: Associated Press со ссылкой на источники

Детали: Высокопоставленные чиновники Госдепартамента заявили Украине, что членство в НАТО "вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", рассказал AP на условиях анонимности человек, ознакомленный с частными переговорами украинской и американской сторон. 

По мнению издания, Байдену "придется утончить" желание Украины вступить в НАТО – и это якобы будет еще одним вызовом для него, наравне с уговорами дать частичную автономию оккупированным территориям востока Украины. 

Публично США и НАТО отвергают требования президента РФ Владимира Путина дать гарантии, что Украина не будет принята в военный альянс Запада. Россия не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины, заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя публикацию АР для Liga.net, отметил, что анонимные источники и гипотетические соображения – всегда "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения", и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОСШАУкраинаРосcия
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