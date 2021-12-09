СМИ: США могут уговаривать Украину на частичную автономию Донбасса. В ОП ответили

Представители администрации президента Джо Байдена допускают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Источник: Associated Press со ссылкой на источники, комментарий от Офиса президента Украины для Liga.net

Детали: На фоне того, что Джозеф Байден провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и планирует поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, американское информагентство пишет, что перед президентом США предстают вызовы, связанные со стремлением Украины в НАТО и статусом Донбасса.

Представители администрации Байдена допустили, что США начнут давить на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию захваченным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), особый статус для которых был заложен в Минские договоренности.

Для Байдена вызовом будет поощрить Киев "принять некоторые факты на востоке Украины, не представая при этом поддающимся Путину".

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, у Украины могут спросить, "можете ли вы сделать какой-то шаг вперед в этих сферах?", – и это может включать разрешение подконтрольной России части Донбасса контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы.

"Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения", – сказал Пайфер.

Человек, знакомый с частными переговорами между Украиной и США, сказал, что Киев готов участвовать в переговорах об определении "особого статуса", включая возможные изменения по поводу культурных и языковых особенностей Донбасса, но отвергнет любые изменения в Конституцию, которые дают региону право вето относительно национальной политики.

Со своей стороны, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Liga.net заявил, что боевые действия на Донбассе продолжаются, поэтому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве.

Подоляк заявил, что в законодательстве можно прописать, например, что в ОРДЛО нет боев и там все мирно – однако российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь, поэтому "проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве".

Он отметил, что Россия не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождении заложников и нормальной работе КПВВ.

Прямая речь Подоляка: "Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground".

Детали: Комментируя публикацию АР в целом, советник Андрея Ермака отметил, что анонимные источники и гипотетические соображения – всегда "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения", и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

Справка: Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возвращение контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".

Знать больше: Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

Итоги минской ночи – опасность соглашения для Украины