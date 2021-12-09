Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: США могут уговаривать Украину на частичную автономию Донбасса. В ОП ответили

Четверг, 9 декабря 2021, 14:35
СМИ: США могут уговаривать Украину на частичную автономию Донбасса. В ОП ответили
Джо Байден, фото Getty Images

Представители администрации президента Джо Байдена допускают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Источник: Associated Press со ссылкой на источники, комментарий от Офиса президента Украины для Liga.net

Детали: На фоне того, что Джозеф Байден провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и планирует поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, американское информагентство пишет, что перед президентом США предстают вызовы, связанные со стремлением Украины в НАТО и статусом Донбасса.

Представители администрации Байдена допустили, что США начнут давить на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию захваченным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), особый статус для которых был заложен в Минские договоренности.

Для Байдена вызовом будет поощрить Киев "принять некоторые факты на востоке Украины, не представая при этом поддающимся Путину".

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, у Украины могут спросить, "можете ли вы сделать какой-то шаг вперед в этих сферах?", – и это может включать разрешение подконтрольной России части Донбасса контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы.

"Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения", – сказал Пайфер.

Человек, знакомый с частными переговорами между Украиной и США, сказал, что Киев готов участвовать в переговорах об определении "особого статуса", включая возможные изменения по поводу культурных и языковых особенностей Донбасса, но отвергнет любые изменения в Конституцию, которые дают региону право вето относительно национальной политики.

Со своей стороны, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Liga.net заявил, что боевые действия на Донбассе продолжаются, поэтому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве.

Подоляк заявил, что в законодательстве можно прописать, например, что в ОРДЛО нет боев и там все мирно – однако российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь, поэтому "проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве".

Он отметил, что Россия не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождении заложников и нормальной работе КПВВ.

Прямая речь Подоляка: "Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground".

Детали: Комментируя публикацию АР в целом, советник Андрея Ермака отметил, что анонимные источники и гипотетические соображения – всегда "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения", и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

Справка: Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возвращение контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".

Знать больше: Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Полный текст

Итоги минской ночи – опасность соглашения для Украины

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассСШАМинские соглашенияОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: