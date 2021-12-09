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Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

Четверг, 9 декабря 2021, 21:02
Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы
фото: ОП

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден завершили телефонные переговоры, длившиеся полтора часа.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире "Право на власть"

Прямая речь Ермака: "Это уже стало традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере.

Разговор длился практически 1,5 часа.

Президенты начали с самого важного – Байден рассказал Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным.

Я хотел бы рассказать о тезисах, которые, я думаю, всем очень интересны.

Ну, во-первых, Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины.

Байден сказал очень четко – вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям.

Во-вторых, Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное независимое государство, и что он этот вопрос не готов был обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО.

Байден повторил Путину, что какие-либо переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины.

Байден подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время.

Наш президент поднимал вопросы и "Северного потока-2" и предупреждений, которые мы получали от наших коллег из США, Британии и других, которые касались не только эскалации на наших границах, но и внутренней дестабилизации".

Детали: Ермак добавил, что телефонный разговор президентов был "очень теплый, очень откровенный", а в конце Байден сказал такие слова: "Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что я имею особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю, я ее очень уважаю, и я очень верю в ее успех".

Чуть позже переговоры прокомментировал и сам Зеленский.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайденСШАУкраина
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