Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Президент Владимир Зеленский говорит, что обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в ОРДЛО.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Завершил полуторачасовой разговор с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе".

Детали: Кроме того, пишет Зеленский, они с американским коллегой "затронули ход внутренних реформ в Украине". Других деталей он не сообщил.

Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал больше подробностей о созвоне президентов.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

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