Зеленский прокомментировал разговор с Байденом
Президент Владимир Зеленский говорит, что обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в ОРДЛО.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Завершил полуторачасовой разговор с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе".
Детали: Кроме того, пишет Зеленский, они с американским коллегой "затронули ход внутренних реформ в Украине". Других деталей он не сообщил.
Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал больше подробностей о созвоне президентов.
Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.
Предыстория:
- 7 декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
- Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
- В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО.