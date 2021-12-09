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Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Четверг, 9 декабря 2021, 22:34
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в ОРДЛО.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Завершил полуторачасовой разговор с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе".

Детали: Кроме того, пишет Зеленский, они с американским коллегой "затронули ход внутренних реформ в Украине". Других деталей он не сообщил.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал больше подробностей о созвоне президентов.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденСШАУкраина
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