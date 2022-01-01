Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против РФ
Группа из 24 бывших чиновников США в сфере нацбезопасности и экспертов по России призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нового нападения РФ на Украину.
Источник: Associated Press
Детали: В группу подписантов входят несколько официальных лиц, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.
Заявление подписали несколько бывших послов США, в том числе экс-послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст, а также экс-послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и Дэниел Фрид – бывший посол США в Польше, который был главным советником по Восточной Европе президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.
Дословно заявление: "Мы считаем, что Соединенным Штатам следует, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о затратах и выгодах, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации".
"Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале план этих санкций следует сообщить Москве сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется".
Что предшествовало: 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут. Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.
По словам Байдена, он сказал Путину, что шаги против Украины приведут к санкциям и усилению присутствия США в Европе.
Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.