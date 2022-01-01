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Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против РФ

Суббота, 1 января 2022, 09:09
Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против РФ
ФОТО: GETTY IMAGES

Группа из 24 бывших чиновников США в сфере нацбезопасности и экспертов по России призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нового нападения РФ на Украину.

Источник: Associated Press

Детали: В группу подписантов входят несколько официальных лиц, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

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Заявление подписали несколько бывших послов США, в том числе экс-послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст, а также экс-послы в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и Дэниел Фрид – бывший посол США в Польше, который был главным советником по Восточной Европе президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

Дословно заявление: "Мы считаем, что Соединенным Штатам следует, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о затратах и выгодах, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации".

"Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале план этих санкций следует сообщить Москве сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется".

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Что предшествовало: 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут. Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.

По словам Байдена, он сказал Путину, что шаги против Украины приведут к санкциям и усилению присутствия США в Европе.

Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

Украинская правда
Темы: СШАРосcиясанкции
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