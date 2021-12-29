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У членов "Евросолидарности" провели обыски по делу против Порошенко

Среда, 29 декабря 2021, 17:03

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у нескольких членов партии в рамках дела о закупке угля в ОРДЛО.

Источник: брифинг Турчинова, видео которого он опубликовал в Facebook, собеседники Украинской правды

Прямая речь Турчинова: "Сегодня в семь часов утра прошли обыски у представителей нашей партии. В частности, обыскивали дом помощника президента (пятого президента Петра Порошенко - УП), чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который, кстати, 25 лет имеет дипломатического стажа, преданно работавший на свою страну. Также экс-депутата Сергея Березенко обыскивали сегодня и других наших коллег".

Детали: По его словам, следственные действия проводились по делу о закупке угля на оккупированном Донбассе. Турчинов уточнил, что правоохранители искали документы касательно поставок угля в 2014 году. Он отметил, что в ходе обысков ничего не нашли.

В ГБР "Украинской правде" сообщили, что обыски проводили его следователи по делу о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО.

Дословно ГБР: "Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ДБР, на основании соответствующих определений следственного судьи, проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.

В очередной раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется исключительно с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений".

Предыстория:

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Украинская правда
Темы: ПорошенкообыскиЕвропейская солидарностьугольОРДЛО
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