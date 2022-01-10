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Уже две области Украины снова "оранжевые"

Понедельник, 10 января 2022, 09:11
Уже две области Украины снова оранжевые
Фото КГГА

По состоянию на 10 января две области Украины находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности из-за эпидемии Covid-19, хотя 3 января во всех областях Украины был "желтый" уровень.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: В Сумской и Херсонской областях по состоянию на 10 января установлен оранжевый уровень эпидопасности, остальные области остаются в желтой зоне.

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В Сумской области 9 января коэффициент обнаружения случаев инфицирования несколько превысил пороговое значение – 21%

В Херсонской области второй день превышена динамика уровня госпитализаций.

При этом только в Херсонской и Днепропетровской областях уровень заболеваемости – в пределах нормы для зеленой зоны (64 и 61 случай на 100 тысяч человек соответственно).

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Уровень заболеваемости самый высокий в Киеве и Полтавской области (362 и 227 случаев на 100 тысяч человек соответственно).

 

Напомним: По состоянию на 3 января во всех областях Украины и столице действовал "желтый" уровень эпидемической опасности.

29 декабря 2021 года две области были "красными" и две "оранжевыми".

Темы: эпидзоныкарантинэпидемиякоронавирусCovid-2019
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