Уже две области Украины снова "оранжевые"
По состоянию на 10 января две области Украины находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности из-за эпидемии Covid-19, хотя 3 января во всех областях Украины был "желтый" уровень.
Источник: данные Министерства охраны здоровья
Детали: В Сумской и Херсонской областях по состоянию на 10 января установлен оранжевый уровень эпидопасности, остальные области остаются в желтой зоне.
В Сумской области 9 января коэффициент обнаружения случаев инфицирования несколько превысил пороговое значение – 21%
В Херсонской области второй день превышена динамика уровня госпитализаций.
При этом только в Херсонской и Днепропетровской областях уровень заболеваемости – в пределах нормы для зеленой зоны (64 и 61 случай на 100 тысяч человек соответственно).
Уровень заболеваемости самый высокий в Киеве и Полтавской области (362 и 227 случаев на 100 тысяч человек соответственно).
Напомним: По состоянию на 3 января во всех областях Украины и столице действовал "желтый" уровень эпидемической опасности.
29 декабря 2021 года две области были "красными" и две "оранжевыми".