Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уже две области Украины снова "оранжевые"

Понедельник, 10 января 2022, 10:11
Фото КГГА

По состоянию на 10 января две области Украины находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности из-за эпидемии Covid-19, хотя 3 января во всех областях Украины был "желтый" уровень.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: В Сумской и Херсонской областях по состоянию на 10 января установлен оранжевый уровень эпидопасности, остальные области остаются в желтой зоне.

В Сумской области 9 января коэффициент обнаружения случаев инфицирования несколько превысил пороговое значение – 21%

В Херсонской области второй день превышена динамика уровня госпитализаций.

При этом только в Херсонской и Днепропетровской областях уровень заболеваемости – в пределах нормы для зеленой зоны (64 и 61 случай на 100 тысяч человек соответственно).

Уровень заболеваемости самый высокий в Киеве и Полтавской области (362 и 227 случаев на 100 тысяч человек соответственно).

 

Напомним: По состоянию на 3 января во всех областях Украины и столице действовал "желтый" уровень эпидемической опасности.

29 декабря 2021 года две области были "красными" и две "оранжевыми".

Темы: эпидзоныкарантинэпидемиякоронавирусCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша расследует масштабную утечку военных данных

Россия планирует спецоперацию по вторжению в Украину в январе-феврале – США

Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным – Ермак

документСуд назначил время заседания по Порошенко

Российской армии не хватает грузовиков для быстрого вторжения в Украину – Forbes

ГБР надеется, что не придется доставлять Порошенко в суд силой

Все новости...
карантин
В Германии более 30 тысяч человек вышли на антикарантинные акции протестов
Бельгия отказалась от новых ограничений, несмотря на пик заболеваемости COVID-19
Китай закрыл на карантин еще один город-миллионник из-за 3 случаев COVID-19
Последние новости
20:13
инфографикаУкраинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: чем это чревато?
19:46
Кличко говорит, что хакеры также атаковали и его сайт
19:42
Торговцы людьми не будут получать условные сроки: МВД анонсировало законопроект
19:28
Tesla начала продажу ряда товаров за "мемную" криптовалюту Dogecoin
19:06
Глава МИД Франции вместе с немецкой коллегой посетит линию разграничения на Донбассе
18:57
Что чаще всего искали в украинской Википедии в 2021 году
18:54
Герус рассказал о планах власти увеличить штраф за несоблюдение гарантированных запасов угля
18:51
Ближайших соратников Навального внесли в список террористов в России
18:40
инфографикаПотребление газа в Украине за год сократилось на 7% – Оператор ГТС
18:39
Польша расследует масштабную утечку военных данных
Все новости...